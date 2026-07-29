Schneider Electric Aktie
Marktkap. 147,69 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Trotz der angehobenen Jahresprognose sieht Mark Fielding für diese nach den starken Resultaten noch Luft nach oben. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, deute der Ausblick darauf hin, dass das zuletzt beschleunigte Wachstum in der zweiten Jahreshälfte wieder nachlasse. Außerdem impliziere er nur begrenzte Fortschritte bei der Profitabilität./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
281,65 €
|Abst. Kursziel*:
13,62%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
285,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,97%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
316,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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