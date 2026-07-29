VINCI Aktie
Marktkap. 66,67 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Der französische Mischkonzern habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Auftragseingang habe die Talsohle durchschritten./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vinci
Zusammenfassung: VINCI Buy
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
137,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
123,70 €
|Abst. Kursziel*:
10,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
124,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,35%
|
Analyst Name:
Harishankar Ramamoorthy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
147,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|16:16
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|14:21
|VINCI Neutral
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|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|16:16
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|14:21
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|16:16
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|13:56
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|14:21
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.