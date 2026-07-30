ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 43,98 Mrd. EURKGV 10,68 Div. Rendite 1,32%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Das zweite Quartal des Stahlkonzerns sei ohne Überraschungen verlaufen, schrieb Andrew Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der starke, beruhigende Ausblick sei zudem weitgehend erwartet worden./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
59,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
59,94 €
|Abst. Kursziel*:
-1,57%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
59,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,24%
|
Analyst Name:
Andrew Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|14:11
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|14:11
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|14:11
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|04.05.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG