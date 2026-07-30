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ArcelorMittal Aktie

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59,74 EUR -0,32 EUR -0,53 %
STU
55,61 CHF +2,26 CHF +4,24 %
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Marktkap. 43,98 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,32%
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Symbol AMSYF

UBS AG

ArcelorMittal Neutral

14:41 Uhr
ArcelorMittal Neutral
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
59,74 EUR -0,32 EUR -0,53%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Das zweite Quartal des Stahlkonzerns sei ohne Überraschungen verlaufen, schrieb Andrew Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der starke, beruhigende Ausblick sei zudem weitgehend erwartet worden./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
59,94 €		 Abst. Kursziel*:
-1,57%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
59,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,24%
Analyst Name:
Andrew Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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