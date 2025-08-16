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Symbol AAPL

UBS AG

Apple Neutral

18:26 Uhr
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. David Vogt attestierte dem iPhone-Hersteller in einer am Freitag vorliegenden Studie ein Quartal im Erwartungsrahmen. Schwieriger werde aber die Situation in der Lieferkette. Unter anderem im Speicherbereich gebe es Einschränkungen, die die Aussichten für das Geschäftsjahr 2027 trübten./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novikov Aleksey / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 296,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 301,45		 Abst. Kursziel*:
-1,81%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 301,30		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,76%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 309,93

*zum Zeitpunkt der Analyse

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