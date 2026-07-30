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Air Liquide Aktie

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Symbol AIQUF

DZ BANK

Air Liquide Kaufen

15:26 Uhr
Air Liquide Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Air Liquide nach Halbjahreszahlen von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr des Gaseherstellers und Anlagenbauers habe durch eine höhere Profitabilität geglänzt, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele 2026 und das Margenziel für 2027 seien "vollumfänglich bestätigt" worden./ck/rob/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Kaufen

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
172,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
171,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
191,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

15:26 Air Liquide Kaufen DZ BANK
30.07.26 Air Liquide Buy UBS AG
29.07.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
29.07.26 Air Liquide Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
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