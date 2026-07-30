Air Liquide Aktie
Marktkap. 109,14 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Air Liquide nach Halbjahreszahlen von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr des Gaseherstellers und Anlagenbauers habe durch eine höhere Profitabilität geglänzt, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele 2026 und das Margenziel für 2027 seien "vollumfänglich bestätigt" worden./ck/rob/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Kaufen
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
172,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
171,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
191,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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