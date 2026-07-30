DAX 25.631 +0,1%ESt50 6.355 +0,2%MSCI World 4.824 +0,1%Top 10 Crypto 8,0910 -3,2%Nas 25.098 -0,1%Bitcoin 54.448 -3,1%Euro 1,1508 -0,1%Öl 90,08 +1,2%Gold 4.041 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Apple 865985 adidas A1EWWW SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Bilanzsaison: DAX geht kaum verändert ins Wochenende -- Apple und Amazon: Umsatz und Gewinn über Erwartungen -- Ballard Power enttäuscht -- Gold, SpaceX, Intel, Meta, HENSOLDT im Fokus
Top News
Chevron-Aktie fester: Gewinn deutlich höher als erwartet Chevron-Aktie fester: Gewinn deutlich höher als erwartet
Novo Nordisk-Aktie bricht ein: Entwicklungsfehlschlag für mögliches Herzmedikament Novo Nordisk-Aktie bricht ein: Entwicklungsfehlschlag für mögliches Herzmedikament
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AXA Aktie

Kaufen
Verkaufen
AXA Aktien-Sparplan
45,08 EUR -0,69 EUR -1,51 %
STU
45,04 EUR -0,51 EUR -1,12 %
GVIE
finanzen.net zero
AXA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 92,52 Mrd. EUR

KGV 9,02 Div. Rendite 5,66%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855705

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120628

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AXAHF

DZ BANK

AXA Halten

17:36 Uhr
AXA Halten
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
45,08 EUR -0,69 EUR -1,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Axa nach Halbjahreszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 46 auf 47 Euro angehoben. Der Versicherer habe insgesamt solide Resultate präsentiert, die den Mittelfristzielen entsprächen, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein neues Anlagevotum begründete er mit der zuletzt guten Performance der Aktie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Halten

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
45,04 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
45,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

17:36 AXA Halten DZ BANK
16:01 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
16:01 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:01 AXA Outperform RBC Capital Markets
27.07.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu AXA S.A.

dpa-afx Stabiler Ausblick Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen: AXA-Aktie stabil Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen: AXA-Aktie stabil
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Axa auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro
wikifolio Wochenschwerpunkt: Mitten im Hochsommer
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
TraderFox Big Call: RWE, Coca-Cola, Johnson & Johnson und AXA.
TraderFox Big-Call: Depotperformance dank Rekordergebnisse bei Coca-Cola und RWE mit +158% auf Allzeithoch - Diese 4 Dauerläufer bieten sich jetzt für einen Long-Einstieg mit einem Hebelderivat an!
TraderFox Stocks in Action: FUCHS, AXA, LPKF Laser, Lufthansa und Inditex.
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor einem Jahr verdient
TraderFox AXA: Solide Quartalszahlen treffen auf ambitionierte Dividendenstrategie im neuen Dreijahresplan
EN, AXA AXA accelerates its AI workplace strategy
EN, AXA 2025 AXA SA Article 29 Report
Financial Times Axa chief Thomas Buberl: ‘We need to adjust our definition of war’
EN, AXA Mental health: although screens can play a negative role, more than 6 out of 10 people turn to artificial intelligence for psychological support
EN, AXA AXA announces the placement of Euro 750 million Tier 2 dated subordinated notes due 2056
EN, AXA AXA published today its 2025 Group Solvency and Financial Condition Report
EN, AXA 1Q26 Activity Indicators
EN, AXA AXA announces the results of its Shareholders' Meeting
RSS Feed
AXA S.A. zu myNews hinzufügen