AXA Aktie
Marktkap. 92,52 Mrd. EURKGV 9,02 Div. Rendite 5,66%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Axa nach Halbjahreszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 46 auf 47 Euro angehoben. Der Versicherer habe insgesamt solide Resultate präsentiert, die den Mittelfristzielen entsprächen, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein neues Anlagevotum begründete er mit der zuletzt guten Performance der Aktie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Halten
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
45,04 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
45,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|17:36
|AXA Halten
|DZ BANK
|16:01
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:01
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:01
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|17:36
|AXA Halten
|DZ BANK
|16:01
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:01
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:01
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16:01
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:01
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:01
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.05.17
|AXA Verkaufen
|DZ BANK
|02.08.16
|AXA Underperform
|Macquarie Research
|23.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.14
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:36
|AXA Halten
|DZ BANK
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.