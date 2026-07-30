Sanofi Aktie
Marktkap. 96,28 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat fairen Wert für Sanofi nach Zahlen von 95 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die neue Vorstandschefin des Pharmakonzerns habe starke Quartalszahlen bekannt gegeben, aber zugleich auch ein spannungsarmes Strategie-Update, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Kaufen
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
74,99 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
74,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Elmar Kraus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|14:56
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:56
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:56
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.