DAX 25.662 +0,2%ESt50 6.378 +0,5%MSCI World 4.844 +0,5%Top 10 Crypto 8,2710 -1,0%Nas 25.396 +1,1%Bitcoin 55.436 -1,3%Euro 1,1490 -0,3%Öl 90,61 +1,8%Gold 4.035 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Infineon 623100 SAP 716460 adidas A1EWWW Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SpaceX A42D4F Apple 865985 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Bilanzsaison: DAX grenzt Gewinne ein -- Wall Street fester erwartet -- Apple und Amazon: Umsatz und Gewinn über Erwartungen -- Ballard Power enttäuscht -- Gold, SpaceX, Intel, Meta, HENSOLDT im Fokus
Top News
Apple legt bei Umsatz und Gewinn kräftiger zu als erwartet - So reagiert die Aktie Apple legt bei Umsatz und Gewinn kräftiger zu als erwartet - So reagiert die Aktie
DroneShield-Aktie verliert weiter: CEO setzt auf Offenheit - Anleger bleiben dennoch skeptisch DroneShield-Aktie verliert weiter: CEO setzt auf Offenheit - Anleger bleiben dennoch skeptisch
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sanofi Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sanofi Aktien-Sparplan
74,49 EUR +0,85 EUR +1,15 %
STU
69,16 CHF +1,10 CHF +1,62 %
BRX
finanzen.net zero
Sanofi jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 96,28 Mrd. EUR

KGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 920657

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120578

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SNYNF

DZ BANK

Sanofi Kaufen

14:56 Uhr
Sanofi Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
74,49 EUR 0,85 EUR 1,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat fairen Wert für Sanofi nach Zahlen von 95 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die neue Vorstandschefin des Pharmakonzerns habe starke Quartalszahlen bekannt gegeben, aber zugleich auch ein spannungsarmes Strategie-Update, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Kaufen

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
74,99 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
74,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elmar Kraus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

14:56 Sanofi Kaufen DZ BANK
30.07.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Sanofi Outperform Bernstein Research
24.07.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

dpa-afx Mehr erwartet Starkes Dupixent-Geschäft reicht nicht: Sanofi-Aktie leidet unter Gewinneinbruch in der Bilanz Starkes Dupixent-Geschäft reicht nicht: Sanofi-Aktie leidet unter Gewinneinbruch in der Bilanz
dpa-afx ROUNDUP/Treiber Dupixent: Sanofi hebt nach starkem Quartal die Jahresziele an
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
dpa-afx Sanofi stellt Entwicklung von Amlitelimab bei Neurodermitis ein - Aktie fällt
dpa-afx ROUNDUP: Sanofi stoppt Entwicklung von Hoffnungsträger gegen Neurodermitis
Dow Jones Sanofi stellt unter neuer CEO Entwicklung eines Ekzem-Medikaments ein
dpa-afx Aktien von Novo Nordisk, Bayer und Co. in Rot: Trump erhöht Druck auf Pharmaindustrie mit neuen Zollplänen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sanofi von vor einem Jahr bedeutet
TraderFox Big Call Screening: ASML, Travelers, Sanofi, RTX
Benzinga Sanofi Says Weak Decision-Making Hurt Pipeline, Promises More Disciplined R&amp;D
Zacks Sanofi Beats on Q2 Earnings & Sales, Stock Down on Pipeline Setbacks
Benzinga Sanofi Drops Dupixent Successor Candidate After Assessing Data
Benzinga Sanofi Wins FDA Approval for Wearable Injector Form of Blood Cancer Drug
Benzinga Sanofi Reports Data From Nexviazyme Study, Says It Meets All Endpoints
Benzinga EU Launches Antitrust Probe Into Sanofi Over Allegedly Misleading Flu Vaccine Claims (UPDATED)
Financial Times Brussels launches antitrust probe into French drugmaker Sanofi
Zacks Can Sanofi Rely on Dupixent to Drive Long-Term Revenue Growth?
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen