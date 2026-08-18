Sanofi Aktie
Marktkap. 91,36 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
AI Analyse
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf den Antikörper-Wirkstoff Lunsekimig gegen Asthma und COPD komme es nun darauf an, ob dieser Krankheitsschübe und Verschlimmerungen der Erkrankung reduzieren könne, schrieb Colin White am Dienstag. Es gehe vor allem um die Effektivität des Wirkstoffs im Vergleich zu anderen Mitteln wie Tezspire, das bei schwerem Asthma die Hürden in puncto Effektivität hoch gelegt habe./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 16:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Neutral
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
77,37 €
|Abst. Kursziel*:
0,81%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
78,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,33%
|
Analyst Name:
Colin White
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|08:31
|Sanofi Neutral
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|07.08.26
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|03.08.26
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|Sanofi Neutral
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|04.08.26
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|Bernstein Research
|03.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.