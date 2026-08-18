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Sanofi Aktie

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78,26 EUR +0,77 EUR +0,99 %
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AI Analyse

UBS AG

Sanofi Neutral

08:31 Uhr
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
78,26 EUR 0,77 EUR 0,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf den Antikörper-Wirkstoff Lunsekimig gegen Asthma und COPD komme es nun darauf an, ob dieser Krankheitsschübe und Verschlimmerungen der Erkrankung reduzieren könne, schrieb Colin White am Dienstag. Es gehe vor allem um die Effektivität des Wirkstoffs im Vergleich zu anderen Mitteln wie Tezspire, das bei schwerem Asthma die Hürden in puncto Effektivität hoch gelegt habe./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 16:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Neutral

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
77,37 €		 Abst. Kursziel*:
0,81%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
78,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,33%
Analyst Name:
Colin White 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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