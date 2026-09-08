Sanofi Aktie
Marktkap. 90,2 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
AI Analyse
Sanofi Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sanofi mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 80 Euro in die Bewertung aufgenommen. Angesichts kurzfristiger Herausforderungen durchlaufe der Pharmakonzern derzeit eine "entscheidende Umbruchphase", schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wachstumsimpulse fehlten, der Patentablauf für Dupixent stehe bevor und es bestehe Skepsis für neue Produkte. Unter der neuen Chefin Belen Garijo wandele sich aber die Wahrnehmung des Unternehmens./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Sector Perform
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
74,89 €
|Abst. Kursziel*:
6,82%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
74,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,47%
|
Analyst Name:
Trung Huynh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|08:01
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
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|02.09.26
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|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.