DAX 25.864 -0,6%ESt50 6.374 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 10,30 +1,5%Nas 26.421 -0,3%Bitcoin 68.129 +1,0%Euro 1,1644 +0,2%Öl 99,59 +1,7%Gold 4.406 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Sanofi Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sanofi Aktien-Sparplan
74,44 EUR -0,57 EUR -0,76 %
STU
69,60 CHF -0,70 CHF -0,99 %
BRX
finanzen.net zero
Sanofi jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 90,2 Mrd. EUR

KGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 920657

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120578

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SNYNF

AI Analyse

RBC Capital Markets

Sanofi Sector Perform

08:01 Uhr
Sanofi Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
74,44 EUR -0,57 EUR -0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sanofi mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 80 Euro in die Bewertung aufgenommen. Angesichts kurzfristiger Herausforderungen durchlaufe der Pharmakonzern derzeit eine "entscheidende Umbruchphase", schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wachstumsimpulse fehlten, der Patentablauf für Dupixent stehe bevor und es bestehe Skepsis für neue Produkte. Unter der neuen Chefin Belen Garijo wandele sich aber die Wahrnehmung des Unternehmens./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Sector Perform

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
74,89 €		 Abst. Kursziel*:
6,82%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
74,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,47%
Analyst Name:
Trung Huynh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

08:01 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
02.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

dpa-afx Produktion Sanofi-Aktie schwächelt dennoch: Millionen-Förderung für hessische Insulinfabrik genehmigt Sanofi-Aktie schwächelt dennoch: Millionen-Förderung für hessische Insulinfabrik genehmigt
dpa-afx ROUNDUP: EU genehmigt Millionen für Sanofi - Insulinfabrik in Hessen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sanofi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Sanofi-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Dow Jones Aktien dennoch in Rot: FDA genehmigt saisonale Covid-19-Impfstoffe von BioNTech, Pfizer, Moderna & Novavax
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen
MotleyFool Sanofi Boasts a Dividend Yield of 5.4%, Trades Below 9x Earnings, and Just Got an FDA Win. Are Income Investors Missing a Rare Opportunity?
Benzinga European Medicines Agency Concerns Prompt Sanofi To Pull Dupixent Indication
Zacks KYMR Q2 Earnings and Revenues Top Estimates on Gilead, Sanofi Payments
Benzinga Sanofi Says Weak Decision-Making Hurt Pipeline, Promises More Disciplined R&amp;D
Zacks Sanofi Beats on Q2 Earnings & Sales, Stock Down on Pipeline Setbacks
Benzinga Sanofi Drops Dupixent Successor Candidate After Assessing Data
Benzinga Sanofi Wins FDA Approval for Wearable Injector Form of Blood Cancer Drug
Benzinga Sanofi Reports Data From Nexviazyme Study, Says It Meets All Endpoints
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.