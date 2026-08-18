Sanofi Aktie
Marktkap. 91,36 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
AI Analyse
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten von Medikamenten./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
77,37 €
|Abst. Kursziel*:
22,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,84%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|11:01
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.