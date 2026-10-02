KION GROUP Aktie
Marktkap. 4,7 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
AI Analyse
KION GROUP Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 58 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Gabelstaplerherstellers dürften nicht als Kurstreiber fungieren, schrieb Philippe Lorrain in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er senkte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Outperform
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
35,87 €
|Abst. Kursziel*:
56,12%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
35,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,69%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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