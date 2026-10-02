DAX 25.254 +0,1%ESt50 6.242 +0,1%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,64 +0,1%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.474 -0,5%Euro 1,1223 -0,3%Öl 100,3 -2,0%Gold 4.141 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

KION GROUP Aktie

Kaufen
Verkaufen
KION GROUP Aktien-Sparplan
35,97 EUR +0,20 EUR +0,56 %
STU
finanzen.net zero
KION GROUP jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 4,7 Mrd. EUR

KGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KGX888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KGX8881

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNNGF

AI Analyse

Bernstein Research

KION GROUP Outperform

21:36 Uhr
KION GROUP Outperform
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
35,97 EUR 0,20 EUR 0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 58 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Gabelstaplerherstellers dürften nicht als Kurstreiber fungieren, schrieb Philippe Lorrain in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er senkte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:37 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Outperform

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
35,87 €		 Abst. Kursziel*:
56,12%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
35,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,69%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

21:36 KION GROUP Outperform Bernstein Research
09:36 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Kion auf 60 Euro - 'Buy'
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in Grün
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX am Nachmittag in Grün
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan rechnet bei Kion mit Prognosesenkung - 'Overweight'
finanzen.net Börse Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag
finanzen.net MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: KION with positive first half of 2026
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks Are Investors Undervaluing Kion Group (KIGRY) Right Now?
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
KION GROUP AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.