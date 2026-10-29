DAX 25.886 -0,6%ESt50 6.156 -0,8%MSCI World 4.937 +0,0%Top 10 Crypto 10,28 -0,9%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 69.379 -0,5%Euro 1,1197 +0,0%Öl 117,7 +2,5%Gold 3.982 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

KION GROUP Aktie

Kaufen
Verkaufen
KION GROUP Aktien-Sparplan
33,71 EUR -1,02 EUR -2,94 %
STU
finanzen.net zero
KION GROUP jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 4,54 Mrd. EUR

KGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KGX888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KGX8881

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNNGF

AI Analyse

Warburg Research

KION GROUP Buy

11:26 Uhr
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
33,71 EUR -1,02 EUR -2,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Kion nach den Resultaten des dritten Quartals von 54 auf 52 Euro gesenkt,die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den Resultaten habe keine kurzfristigen Treiber für die ITS-Sparte geliefert, schrieb Stefan Augustin am Freitag. Die Gewinnmarge dürfte sich 2027 kaum verbessern im Vergleich zu Ende 2026. Der Experte senkte seine Gewinnerwartungen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Buy

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,76 €		 Abst. Kursziel*:
54,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,26%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

11:26 KION GROUP Buy Warburg Research
29.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
29.10.26 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 KION GROUP Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

dpa-afx Wachsender Markt KION-Aktie stabil: Marktwachstum hinkt hinterher - Vorläufige Zahlen bestätigt KION-Aktie stabil: Marktwachstum hinkt hinterher - Vorläufige Zahlen bestätigt
finanzen.net KION GROUP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx ROUNDUP: Kion hinkt Marktwachstum hinterher - Vorläufige Zahlen bestätigt
EQS Group EQS-News: KION steigert Umsatz und Profitabilität in den ersten neun Monaten 2026 getrieben von Intelligent Automation Solutions
finanzen.net MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel im Minus
EQS Group EQS-News: KION demonstriert auf der NVIDIA GTC Berlin 2026, wie Physical AI messbaren Kundennutzen schafft
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste
RSS Feed
KION GROUP AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.