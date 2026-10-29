KION GROUP Aktie
Marktkap. 4,54 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
AI Analyse
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Kion nach den Resultaten des dritten Quartals von 54 auf 52 Euro gesenkt,die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den Resultaten habe keine kurzfristigen Treiber für die ITS-Sparte geliefert, schrieb Stefan Augustin am Freitag. Die Gewinnmarge dürfte sich 2027 kaum verbessern im Vergleich zu Ende 2026. Der Experte senkte seine Gewinnerwartungen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Buy
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,76 €
|Abst. Kursziel*:
54,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,26%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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