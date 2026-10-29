Rio Tinto Aktie
Marktkap. 120,92 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,02%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
AI Analyse
Rio Tinto Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach der Berichtsaison der Minenunternehmen von 6500 auf 6400 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Diese hätten nicht besonders erfolgreich abgeschnitten, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Die meisten gingen davon aus, dass sie mit einem guten vierten Quartal zumindest das untere Ende der Produktionsprognosen erreichen können. Der Experte passte seine Schätzungen für Rio Tinto an, um den aktualisierten Kapital- und Produktionsplan für das Bauxit-Tage- und Bergbaugebiet Weipa sowie den damit einhergehenden Kapazitätsverlust wegen der für 2029 geplanten Stilllegung des Bergwerks Gove zu berücksichtigen./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 12:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 12:32 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Sector Perform
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
64,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
72,95 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ben Davis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,56 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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