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AI Analyse

RBC Capital Markets

Rio Tinto Sector Perform

19:26 Uhr
Rio Tinto Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach der Berichtsaison der Minenunternehmen von 6500 auf 6400 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Diese hätten nicht besonders erfolgreich abgeschnitten, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Die meisten gingen davon aus, dass sie mit einem guten vierten Quartal zumindest das untere Ende der Produktionsprognosen erreichen können. Der Experte passte seine Schätzungen für Rio Tinto an, um den aktualisierten Kapital- und Produktionsplan für das Bauxit-Tage- und Bergbaugebiet Weipa sowie den damit einhergehenden Kapazitätsverlust wegen der für 2029 geplanten Stilllegung des Bergwerks Gove zu berücksichtigen./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 12:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 12:32 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Sector Perform

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
64,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
72,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Davis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,56 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

19:26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
15.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
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