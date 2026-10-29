RBC Capital Markets

Rio Tinto Sector Perform

19:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach der Berichtsaison der Minenunternehmen von 6500 auf 6400 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Diese hätten nicht besonders erfolgreich abgeschnitten, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Die meisten gingen davon aus, dass sie mit einem guten vierten Quartal zumindest das untere Ende der Produktionsprognosen erreichen können. Der Experte passte seine Schätzungen für Rio Tinto an, um den aktualisierten Kapital- und Produktionsplan für das Bauxit-Tage- und Bergbaugebiet Weipa sowie den damit einhergehenden Kapazitätsverlust wegen der für 2029 geplanten Stilllegung des Bergwerks Gove zu berücksichtigen./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 12:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 12:32 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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