Rio Tinto Aktie
Marktkap. 128,43 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 6300 auf 6100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Zwischenbericht des Bergbaukonzerns zum zweiten Quartal habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Ben Davis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die Jahre 2026?2028 habe er aber um 3 Prozent reduziert./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 11:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 11:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Underperform
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
61,00 £
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
80,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
68,67 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ben Davis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,42 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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