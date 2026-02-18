Rio Tinto Aktie
Marktkap. 132,4 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rio Tinto nach Zahlen mit einem Kursziel von 6885 Pence auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege im erwarteten Rahmen, schrieb Amos Fletcher am Donnerstag. Die Dividende sei etwas höher als gedacht, während die Erwartungen bezüglich der Nettoschulden verfehlt worden seien./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rio Tinto Overweight
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
68,85 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
81,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Amos Fletcher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,61 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
