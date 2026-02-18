DAX 25.167 -0,4%ESt50 6.077 -0,4%MSCI World 4.541 +0,0%Top 10 Crypto 8,6295 -1,8%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.696 +0,5%Euro 1,1804 +0,2%Öl 71,44 +1,6%Gold 5.016 +0,8%
Microsoft-Aktie vor Turnaround? Aktien-Kauf von Direktor Stanton weckt Hoffnung bei Anlegern
Airbus SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy
Rio Tinto Aktie

Rio Tinto Aktien-Sparplan
81,91 EUR -1,86 EUR -2,22 %
74,03 CHF -2,66 CHF -3,47 %
Marktkap. 132,4 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

Rio Tinto Overweight

Rio Tinto Overweight
Rio Tinto plc
81,91 EUR -1,86 EUR -2,22%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rio Tinto nach Zahlen mit einem Kursziel von 6885 Pence auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege im erwarteten Rahmen, schrieb Amos Fletcher am Donnerstag. Die Dividende sei etwas höher als gedacht, während die Erwartungen bezüglich der Nettoschulden verfehlt worden seien./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Overweight

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
68,85 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
81,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Amos Fletcher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,61 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

10.02.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
17.02.26 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
22.01.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

dpa-afx Eisenerzpreise belasten Rio Tinto-Aktie in Rot: Deutlich weniger Gewinn
finanzen.net Verluste in London: FTSE 100 gibt zum Handelsstart nach
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt zum Start
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich fester
finanzen.net Börse Europa in Grün: So steht der STOXX 50 aktuell
finanzen.net FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rio Tinto von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt am Mittag im Plus
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
