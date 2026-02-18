Barclays Capital

Rio Tinto Overweight

09:51 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rio Tinto nach Zahlen mit einem Kursziel von 6885 Pence auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege im erwarteten Rahmen, schrieb Amos Fletcher am Donnerstag. Die Dividende sei etwas höher als gedacht, während die Erwartungen bezüglich der Nettoschulden verfehlt worden seien./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:08 / GMT

