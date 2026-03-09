Commerzbank Aktie

Marktkap. 33,36 Mrd. EUR

KGV 15,51 Div. Rendite 3,05%
WKN CBK100

ISIN DE000CBK1001

Symbol CRZBF

Barclays Capital

Commerzbank Equal Weight

21:26 Uhr
Commerzbank Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank angesichts der Unicredit-Offerte auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Angebot der Italiener bestätige, dass die Aktien des Frankfurter Bankhauses kursseitig nach unten abgesichert sind, schrieb Flora Bocahut in einer am Montag vorliegenden Studie. Es werfe zugleich aber neue Fragen auf, denn offenbar sei Unicredit derzeit nicht gewillt, ein besseres Angebot zu machen. Für die Commerzbank zieht sie daher gemischte Schlüsse. Für den Sektor sei es aber gut, wenn Übernahmen nach dem jüngsten Kursrutsch wieder ein Thema seien./rob/tih/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 12:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 12:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Equal Weight

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
32,18 €		 Abst. Kursziel*:
11,87%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
32,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,42%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

21:26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
10:01 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
10.03.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
10.03.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
23.02.26 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
