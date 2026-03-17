DroneShield-Aktie hebt ab: Radar-Portfolio durch Partnerschaft mit Robin Radar Systems ausgebaut
Commerzbank Aktie

32,73 EUR +0,39 EUR +1,21 %
Marktkap. 36,24 Mrd. EUR

KGV 15,51 Div. Rendite 3,05%
WKN CBK100

ISIN DE000CBK1001

Symbol CRZBF

Barclays Capital

Commerzbank Equal Weight

08:01 Uhr
Commerzbank Equal Weight
Commerzbank
32,73 EUR 0,39 EUR 1,21%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank nach einem Auftritt der Konzernchefin auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Es sei der erste Auftritt von Bettina Orlopp nach der Unicredit-Offerte vom Vortag gewesen, schrieb Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Folglich habe sich das Gespräch darauf konzentriert. Orlopp habe sich von dem Angebot überrascht gezeigt, sowohl im Hinblick auf den Zeitpunkt als auch den "sehr niedrigen" Angebotspreis. Die Managerin sehe darin einen "technischen Schachzug", um sie an den Verhandlungstisch zu zwingen./rob/tih/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Equal Weight

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
32,40 €		 Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
32,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,99%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

