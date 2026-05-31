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Bernstein Research

Ryanair Outperform

09:36 Uhr
Ryanair Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Alex Irving sieht nach der jüngsten Kurskorrektur eine "fantastische Einstiegschance" bei den Iren, wie er am Montag schrieb. Ryanair biete seit drei Jahrzehnten das verlässlichste Airline-Geschäft in Europa, möglicherweise gar der Welt. Damit die Aktien weiter fielen, müssten aus seiner Sicht die Treibstoffpreise konstant hoch bleiben und zudem die Kapazitäten immens steigen. Dies hält Irving für sehr unwahrscheinlich./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 00:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Outperform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
24,05 €		 Abst. Kursziel*:
33,06%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
23,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,48%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

28.05.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
26.05.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.05.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
20.05.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
20.05.26 Ryanair Buy UBS AG
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