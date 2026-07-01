Deutsche Bank AG

Ryanair Buy

11:36 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussagen des Billigfliegers zu wieder besseren Buchungstrends würden von niedrigeren Preisen infolge des Irankriegs überlagert, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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