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Sartorius vz. Aktie

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218,10 EUR -17,90 EUR -7,58 %
STU
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Sartorius vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 14,68 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
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WKN 716563

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Bernstein Research

Sartorius vz Outperform

19:21 Uhr
Sartorius vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
218,10 EUR -17,90 EUR -7,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Papiere des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. "Kein Grund zur Panik", schrieb Delphine Le Louet am Dienstag nach den Quartalszahlen des US-Konkurrenten Danaher und den darauf folgenden Kurseinbruch der Sartorius-Aktien./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:51 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Outperform

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
284,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
219,20 €		 Abst. Kursziel*:
29,56%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
218,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,22%
Analyst Name:
Delphine Le Louet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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19:21 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
13.07.26 Sartorius vz. Neutral UBS AG
10.07.26 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.06.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.06.26 Sartorius vz. Halten DZ BANK
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