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Sartorius vz. Aktie

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214,70 EUR +3,50 EUR +1,66 %
STU
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Sartorius vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 13,3 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
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WKN 716563

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ISIN DE0007165631

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Symbol SUVPF

DZ BANK

Sartorius vz Halten

12:36 Uhr
Sartorius vz Halten
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
214,70 EUR 3,50 EUR 1,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sartorius auf "Halten" mit einem fairen Wert von 216 Euro belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sartorius sei ein reiner KI-Profiteur, vor allem in der biopharmazeutischen Produktion und bei fortgeschrittenen Zellmodellen. Die hohe Bewertung preise die erwartete positive Entwicklung jedoch bereits weitgehend ein./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Halten

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
214,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
214,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
264,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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