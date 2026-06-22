Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 13,3 Mrd. EURKGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sartorius auf "Halten" mit einem fairen Wert von 216 Euro belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sartorius sei ein reiner KI-Profiteur, vor allem in der biopharmazeutischen Produktion und bei fortgeschrittenen Zellmodellen. Die hohe Bewertung preise die erwartete positive Entwicklung jedoch bereits weitgehend ein./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Halten
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
214,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
214,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
264,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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