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Sartorius vz. Aktie

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217,90 EUR -2,80 EUR -1,27 %
STU
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Sartorius vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 14,02 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 716563

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ISIN DE0007165631

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Symbol SUVPF

RBC Capital Markets

Sartorius vz Sector Perform

11:41 Uhr
Sartorius vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
217,90 EUR -2,80 EUR -1,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Zahlen des Laborausrüsters für das zweite Quartal seien aufgrund von Zollrückerstattungen etwas unübersichtlich ausgefallen, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) hätten die Konsensschätzungen übertroffen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Sector Perform

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
212,10 €		 Abst. Kursziel*:
3,72%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
217,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,96%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Alexandra Gatzemeyer, Acquisition of 4,268 preferrence shares as a share-based compensation component upon fulfillment of the relevant contractual condition.
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