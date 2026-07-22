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Iberdrola SA Aktie

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21,04 EUR -0,10 EUR -0,47 %
STU
19,49 CHF -0,21 CHF -1,06 %
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Marktkap. 136,65 Mrd. EUR

KGV 19,78 Div. Rendite 4,86%
WKN wurde kopiert
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WKN A0M46B

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ISIN ES0144580Y14

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Symbol IBDSF

Deutsche Bank AG

Iberdrola SA Hold

15:01 Uhr
Iberdrola SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
21,04 EUR -0,10 EUR -0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Iberdrola nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die Kennziffern des spanischen Versorgers seien besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb James Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick sei bestätigt worden./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
20,10 €		 Abst. Kursziel*:
-7,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
21,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,07%
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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