Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 136,39 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 4,86%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola mit Blick auf eine Akquisition auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Übernahme des finnischen Netzbetreibers Caruna erscheine ihm kostspielig, schrieb Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Spanier setzten wohl auf längerfristige Wertsteigerungen und auf eine Konsolidierung des finnischen Marktes./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 16:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 16:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
21,41 €
|Abst. Kursziel*:
-6,59%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
21,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,10%
|
Analyst Name:
Fernando Garcia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|11:36
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|05.07.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|11:36
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG