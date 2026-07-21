Daimler Truck Aktie
Marktkap. 32,48 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Nick Housden verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der Nutzfahrzeug-Hersteller aufgrund angepasster Zollregelungen sowie höherer Absatzerwartungen in Nordamerika seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben habe. Housden rechnet nun mit einer steigenden Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Truck AG
Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
43,12 €
|Abst. Kursziel*:
20,59%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
44,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,04%
|
Analyst Name:
Nick Housden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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