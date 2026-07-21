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RBC Capital Markets

Daimler Truck Outperform

21:16 Uhr
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
44,43 EUR 1,07 EUR 2,47%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Nick Housden verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der Nutzfahrzeug-Hersteller aufgrund angepasster Zollregelungen sowie höherer Absatzerwartungen in Nordamerika seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben habe. Housden rechnet nun mit einer steigenden Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:52 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Truck AG

Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
43,12 €		 Abst. Kursziel*:
20,59%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
44,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,04%
Analyst Name:
Nick Housden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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