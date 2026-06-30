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UBS AG

Daimler Truck Neutral

11:31 Uhr
Daimler Truck Neutral
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
42,44 EUR 0,43 EUR 1,02%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 46 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Profitabilität des Lkw-Herstellers dürfte weitgehend der Konsensschätzung entsprechen, schrieb Hemal Bhundia am Dienstag im Ausblick auf den Quartalsbericht. Ähnlich wie beim Konkurrenten Volvo sollte der Fokus kurzfristig auf der Preis- und Kostendynamik, insbesondere bei den Frachtkosten sowie bei Rohstoffen und Komponenten liegen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 08:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Truck AG

Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
41,47 €		 Abst. Kursziel*:
8,51%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
42,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,03%
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:31 Daimler Truck Neutral UBS AG
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25.06.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
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