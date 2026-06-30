Daimler Truck Aktie
Marktkap. 31,06 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 46 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Profitabilität des Lkw-Herstellers dürfte weitgehend der Konsensschätzung entsprechen, schrieb Hemal Bhundia am Dienstag im Ausblick auf den Quartalsbericht. Ähnlich wie beim Konkurrenten Volvo sollte der Fokus kurzfristig auf der Preis- und Kostendynamik, insbesondere bei den Frachtkosten sowie bei Rohstoffen und Komponenten liegen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 08:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Truck AG
Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
41,47 €
|Abst. Kursziel*:
8,51%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
42,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,03%
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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