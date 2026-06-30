UBS AG

Daimler Truck Neutral

11:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 46 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Profitabilität des Lkw-Herstellers dürfte weitgehend der Konsensschätzung entsprechen, schrieb Hemal Bhundia am Dienstag im Ausblick auf den Quartalsbericht. Ähnlich wie beim Konkurrenten Volvo sollte der Fokus kurzfristig auf der Preis- und Kostendynamik, insbesondere bei den Frachtkosten sowie bei Rohstoffen und Komponenten liegen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 08:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Truck AG