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Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

10:41 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
41,44 EUR -0,08 EUR -0,19%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Underperform" belassen. Dies schrieb Eunice Lee am Donnerstag in der jährlichen Bestandsaufnahme der Investmentbank zur "elektrischen Revolution" in der globalen Fahrzeugbranche. Dieses Mal widmete sie sich der Stabilität der Lieferkette, die angesichts der unterschiedlichen Elektrifizierungs-Akzeptanz und den geopolitischen Risiken an Bedeutung gewinne. Fahrzeughersteller und ihre Zulieferer stünden unter zunehmendem Druck, Verwerfungen zu antizipieren und zu meistern - quer durch Beschaffung, Produktion und Logistik. Die Herausforderung für die Europäer liege darin, sich weiterhin Relevanz auf dem Heimatmarkt zu sichern./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
41,47 €		 Abst. Kursziel*:
-10,78%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
41,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,71%
Analyst Name:
Eunice Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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