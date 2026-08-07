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Symbol CEVMF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

CTS Eventim Buy

09:21 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim vor Zahlen zum ersten Quartal von 96 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet mit einem im Jahresvergleich achtprozentigen Anstieg des Umsatzes des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Der Anstieg dürfte vor allem vom Ticket-Geschäft gekommen sein. Die operative Marge (Ebitda) werde allerdings zurückgegangen sein./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
98,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,90 €		 Abst. Kursziel*:
66,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
66,38%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

09:21 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
08:06 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
30.06.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
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