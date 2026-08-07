Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 180,42 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
AI Analyse
Novo Nordisk Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novo Nordisk von 299 auf 315 dänischen Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Elmar Kraus attestierte dem Pharmakonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie eine hohe Dynamik im Geschäft mit Abnehmmedikamenten. Er verwies aber zugleich auf drastische US-Listenpreissenkungen ab 2027, die das langfristige Umsatz- und Ertragspotenzial im Kernmarkt USA erheblich relativierten./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Halten
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
41,12 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Elmar Kraus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
284,63 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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