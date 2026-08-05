Allianz Aktie
Marktkap. 166,01 Mrd. EURKGV 14,10 Div. Rendite 4,38%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 440 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die positive Überraschung im operativen Geschäft des zweiten Quartals zeuge von der breiten Ausrichtung der Münchner, schrieb Ben Cohen am Freitag nach dem Bericht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Sector Perform
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
440,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
440,10 €
|Abst. Kursziel*:
-0,02%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
439,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,14%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
438,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Allianz
|13:31
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:16
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:16
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:16
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13:31
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:16
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:16
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets