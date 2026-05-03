Allianz Aktie
Marktkap. 147,91 Mrd. EURKGV 14,10 Div. Rendite 4,38%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Claudia Gaspari gab in einer am Montag vorliegenden Studie einen Ausblick auf die Berichtssaison der Versicherer zum ersten Quartal. Sie rechnet mit einem insgesamt robusten operativen Hintergrund in der Branche, ähnlich wie im zweiten Halbjahr 2025. Währungs-Gegenwind und milde Wetterbedingungen zählten wohl zu den generellen Einflüssen. Für die Allianz kürzte sie ihre Schätzungen bis 2028 nur leicht - im Schnitt um weniger als ein Prozent./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 19:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Underweight
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
377,30 €
|Abst. Kursziel*:
-7,24%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
379,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,87%
|
Analyst Name:
Claudia Gaspari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
398,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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