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Symbol ALIZF

Barclays Capital

Allianz Underweight

12:46 Uhr
Allianz Underweight
Aktie in diesem Artikel
Allianz
379,90 EUR -8,50 EUR -2,19%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Claudia Gaspari gab in einer am Montag vorliegenden Studie einen Ausblick auf die Berichtssaison der Versicherer zum ersten Quartal. Sie rechnet mit einem insgesamt robusten operativen Hintergrund in der Branche, ähnlich wie im zweiten Halbjahr 2025. Währungs-Gegenwind und milde Wetterbedingungen zählten wohl zu den generellen Einflüssen. Für die Allianz kürzte sie ihre Schätzungen bis 2028 nur leicht - im Schnitt um weniger als ein Prozent./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 19:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Underweight

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
377,30 €		 Abst. Kursziel*:
-7,24%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
379,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,87%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
398,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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