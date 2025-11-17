DAX 23.132 -2,0%ESt50 5.520 -2,1%MSCI World 4.245 -1,4%Top 10 Crypto 12,59 +0,7%Nas 22.324 -1,7%Bitcoin 80.155 +1,0%Euro 1,1587 +0,0%Öl 63,86 -0,3%Gold 4.055 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Netflix 552484 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Wall Street im Minus -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Home Depot-Aktie fällt: Pessimistischer für 2025 Home Depot-Aktie fällt: Pessimistischer für 2025
Deshalb stabilisiert sich der Euro Deshalb stabilisiert sich der Euro
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Allianz Aktie

Kaufen
Verkaufen
Allianz Aktien-Sparplan
359,40 EUR -1,50 EUR -0,42 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 141,86 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840400

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008404005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ALIZF

Barclays Capital

Allianz Underweight

16:06 Uhr
Allianz Underweight
Aktie in diesem Artikel
Allianz
359,40 EUR -1,50 EUR -0,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 330 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Die Allianz sei eine "gut geölte Maschine", die Bewertung passe aber nicht zur Ausgangslage./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Underweight

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
359,10 €		 Abst. Kursziel*:
-2,53%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
359,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,62%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
365,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

16:06 Allianz Underweight Barclays Capital
17.11.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Allianz Kaufen DZ BANK
14.11.25 Allianz Neutral UBS AG
14.11.25 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Allianz

finanzen.net Investment-Tipp Allianz-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie mit Underweight in neuer Analyse Allianz-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie mit Underweight in neuer Analyse
finanzen.net Allianz-Aktie mit Chartsignal GD 38 nach unten gekreuzt
finanzen.net So lässt sich die Kfz-Versicherung steuerlich geltend machen
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz verbilligt sich am Dienstagmittag
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
finanzen.net Montagshandel in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsende nach
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz am Montagnachmittag im Minus
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 leichter
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell
EQS Group EQS-News: Allianz achieves record results and expects a full-year operating profit of at least 17 billion euros
EQS Group EQS-Adhoc: Allianz SE: Allianz reports strong 9M results and increases outlook for full year 2025
EQS Group EQS-AFR: Allianz SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group Allianz Commercial: AI and cloud computing drive global construction boom for data centers
Irish Times Allianz insurance Irish headquarters vandalised in Dublin by pro-Palestine group
Irish Times Allianz insurance Dublin headquarters vandalised by pro-Palestine group
EQS Group EQS-DD: Allianz SE: Jürgen Lawrenz, sell
Business Times ‘I take ultimate responsibility’: Lim Boon Heng on failed Allianz-Income union
RSS Feed
Allianz zu myNews hinzufügen