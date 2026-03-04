PATRIZIA Aktie
Marktkap. 676,96 Mio. EURKGV 52,88 Div. Rendite 4,43%
WKN PAT1AG
ISIN DE000PAT1AG3
Symbol PTZIF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Patrizia nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10,20 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe die Markterwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) übertroffen, lobte Karsten Oblinger in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Mitte der erstmals veröffentlichten Ebitda-Zielspanne für 2026 liege über der Konsensschätzung, erscheine aber dennoch eher konservativ. Im Branchenvergleich konservativ wirke auch die Bewertung./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patrizia Immobilien
Zusammenfassung: PATRIZIA Kaufen
|Unternehmen:
PATRIZIA SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
7,89 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
7,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-

Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PATRIZIA SE
|18:06
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|10:36
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|15.12.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
