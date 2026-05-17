Siemens Aktie
Marktkap. 197,88 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Hold" belassen. Mit der geplanten Ausgliederung von Siemens Healthineers vereinfache der Technologiekonzern seine Unternehmensstruktur, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dieser Schritt verlaufe jedoch schleppend. Im abgelaufenen Quartal habe die Hälfte des Siemens-Portfolios zwar die Erwartungen übertroffen, die andere Hälfte habe den Konsens jedoch deutlich verfehlt./rob/niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images
Zusammenfassung: Siemens Hold
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
255,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
259,00 €
|Abst. Kursziel*:
-1,54%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
258,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,37%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
283,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|12:31
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|08:11
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12:31
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|08:11
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|08:11
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.05.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12:31
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets