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Marktkap. 197,88 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
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WKN 723610

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Symbol SMAWF

Deutsche Bank AG

Siemens Hold

12:31 Uhr
Siemens Hold
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Hold" belassen. Mit der geplanten Ausgliederung von Siemens Healthineers vereinfache der Technologiekonzern seine Unternehmensstruktur, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dieser Schritt verlaufe jedoch schleppend. Im abgelaufenen Quartal habe die Hälfte des Siemens-Portfolios zwar die Erwartungen übertroffen, die andere Hälfte habe den Konsens jedoch deutlich verfehlt./rob/niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Hold

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
259,00 €		 Abst. Kursziel*:
-1,54%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
258,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,37%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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