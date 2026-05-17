UBS AG

Ryanair Buy

12:56 Uhr

Aktie in diesem Artikel Ryanair 22,18 EUR -0,14 EUR -0,63% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,15 Euro belassen. Diese seien etwas besser gewesen als erwartet, schrieb Jarrod Castle in einer ersten Einschätzung am Montag. Mit Blick auf das neue Geschäftsjahr seien die Perspektiven für den Billigflieger jedoch mit Unsicherheiten behaftet./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 05:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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