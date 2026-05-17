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Marktkap. 22,93 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
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WKN A1401Z

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ISIN IE00BYTBXV33

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Symbol RYAOF

UBS AG

Ryanair Buy

12:56 Uhr
Ryanair Buy
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,15 Euro belassen. Diese seien etwas besser gewesen als erwartet, schrieb Jarrod Castle in einer ersten Einschätzung am Montag. Mit Blick auf das neue Geschäftsjahr seien die Perspektiven für den Billigflieger jedoch mit Unsicherheiten behaftet./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 05:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Buy

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
33,15 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,98 €		 Abst. Kursziel*:
50,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,46%
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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