Ryanair Aktie
Marktkap. 22,93 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,15 Euro belassen. Diese seien etwas besser gewesen als erwartet, schrieb Jarrod Castle in einer ersten Einschätzung am Montag. Mit Blick auf das neue Geschäftsjahr seien die Perspektiven für den Billigflieger jedoch mit Unsicherheiten behaftet./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 05:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Buy
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
33,15 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,98 €
|Abst. Kursziel*:
50,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,46%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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