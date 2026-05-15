Zalando Aktie

19,35 EUR +0,08 EUR +0,42 %
STU
Marktkap. 4,99 Mrd. EUR

KGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

RBC Capital Markets

Zalando Outperform

13:21 Uhr
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Richard Chamberlain beschäftigte sich am Sonntag mit Aktionärsrückflüssen - und zog das Fazit, dass sie in diesem Jahr im Einzelhandelsbereich vor allem von der Verteilung überschüssiger Barmittel abhängen. Bei dem Online-Händler Zalando verwies er auf den im März vorgestellten Rahmenplan, was die Kapitalverwendung betrifft./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 17:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Outperform

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
19,05 €		 Abst. Kursziel*:
46,98%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
19,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,70%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

13:21 Zalando Outperform RBC Capital Markets
11.05.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
07.05.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 Zalando Buy UBS AG
