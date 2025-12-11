DAX 24.425 +0,5%ESt50 5.792 +0,7%MSCI World 4.450 +0,1%Top 10 Crypto 12,38 +1,9%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.845 +0,1%Euro 1,1726 -0,1%Öl 61,13 -0,7%Gold 4.319 +0,9%
Aktien von Tilray, Aurora und Canopy Growth stark gefragt: Mögliche Marihuana-Neuklassifizierung in den USA
Reddit-Aktie dreht nach unten ab: Beschwerde gegen Social-Media-Verbot in Australien eingelegt
Profil

Zalando Aktie

Marktkap. 6,03 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
WKN ZAL111

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000ZAL1111

Symbol wurde kopiert
Symbol ZLDSF

Bernstein Research

Zalando Underperform

11:01 Uhr
Zalando Underperform
Zalando
23,27 EUR 0,05 EUR 0,22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Underperform" belassen. Die Verbraucher in fast ganz Europa schienen von einer Wolke der Vorsicht umgeben zu sein, schrieb William Woods am Donnerstagnachmittag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Modeunternehmen. Zwar gebe es einige konjunkturelle Rückenwind-Faktoren, die die Margen stützen könnten, die anhaltende Nachfrageschwäche dürfte aber dazu führen, dass nur grundlegende Unterschiede im Geschäftsmodell Gewinner und Verlierer trennen werden. Zu den erwarteten Gewinnern zählt er unter anderem Puma und Inditex./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 14:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Underperform

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
23,22 €		 Abst. Kursziel*:
-0,95%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
23,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,16%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

