DAX stabil -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Zalando Aktie

Marktkap. 6,22 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
UBS AG

Zalando Buy

10:01 Uhr
Zalando Buy
Aktie in diesem Artikel
Zalando
24,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 42,00 auf 36,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. 2026 werde das negative Narrativ für Zalando wohl widerlegt, schrieb Yashraj Rajani in einer am Montag vorliegenden Studie. Er nannte drei Gründe dafür: Zum einen den anhaltend starken Umsatz im Online-Vertrieb, zweitens Margensteigerungen und drittens die starke Generierung von Barmitteln./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,90 €		 Abst. Kursziel*:
52,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,08%
Analyst Name:
Yashraj Rajani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

10:01 Zalando Buy UBS AG
09:11 Zalando Outperform RBC Capital Markets
08:31 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

