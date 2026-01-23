UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 42,00 auf 36,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. 2026 werde das negative Narrativ für Zalando wohl widerlegt, schrieb Yashraj Rajani in einer am Montag vorliegenden Studie. Er nannte drei Gründe dafür: Zum einen den anhaltend starken Umsatz im Online-Vertrieb, zweitens Margensteigerungen und drittens die starke Generierung von Barmitteln./rob/ajx/gl

