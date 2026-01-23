Zalando Aktie
Marktkap. 6,22 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 42,00 auf 36,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. 2026 werde das negative Narrativ für Zalando wohl widerlegt, schrieb Yashraj Rajani in einer am Montag vorliegenden Studie. Er nannte drei Gründe dafür: Zum einen den anhaltend starken Umsatz im Online-Vertrieb, zweitens Margensteigerungen und drittens die starke Generierung von Barmitteln./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
36,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,90 €
|Abst. Kursziel*:
52,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,08%
|
Analyst Name:
Yashraj Rajani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
