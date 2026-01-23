Zalando Aktie
Marktkap. 6,22 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Etliche Einzelhändler durchliefen ihren eigenen Lebenszyklus von schnellem Wachstum zu einer Reifephase, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das frühzeitige Erkennen dieser Übergänge könne Anlegern helfen, Wendepunkte in der Fundamentaldaten- und Aktienkursentwicklung zu antizipieren. Chamberlains bevorzugte Werte sind Inditex, Kingfisher und Zalando, wogegen er 3I und Hugo Boss abstufte./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
23,90 €
|Abst. Kursziel*:
50,63%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
23,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,06%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|09:11
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:31
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|08:31
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.