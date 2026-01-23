RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Etliche Einzelhändler durchliefen ihren eigenen Lebenszyklus von schnellem Wachstum zu einer Reifephase, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das frühzeitige Erkennen dieser Übergänge könne Anlegern helfen, Wendepunkte in der Fundamentaldaten- und Aktienkursentwicklung zu antizipieren. Chamberlains bevorzugte Werte sind Inditex, Kingfisher und Zalando, wogegen er 3I und Hugo Boss abstufte./gl/ajx

