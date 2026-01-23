DAX 24.907 +0,0%ESt50 5.952 +0,1%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.295 +1,8%Euro 1,1851 -0,3%Öl 65,66 -1,0%Gold 5.096 +2,3%
Zalando Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Etliche Einzelhändler durchliefen ihren eigenen Lebenszyklus von schnellem Wachstum zu einer Reifephase, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das frühzeitige Erkennen dieser Übergänge könne Anlegern helfen, Wendepunkte in der Fundamentaldaten- und Aktienkursentwicklung zu antizipieren. Chamberlains bevorzugte Werte sind Inditex, Kingfisher und Zalando, wogegen er 3I und Hugo Boss abstufte./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Zalando Outperform

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
23,90 €		 Abst. Kursziel*:
50,63%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
23,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,06%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

