DAX 23.365 -1,0%ESt50 5.694 -1,0%MSCI World 4.346 -0,4%Top 10 Crypto 9,4795 +3,5%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 62.448 +2,0%Euro 1,1437 -0,7%Öl 102,5 +0,7%Gold 5.064 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Adobe: Suche nach neuem Chef - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen -- Allianz, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
Analyse: Warburg Research bewertet Brenntag SE-Aktie schlechter Analyse: Warburg Research bewertet Brenntag SE-Aktie schlechter
Stellantis-Aktie gibt nach: Autobauer will wohl chinesische Hersteller für Europa-Investitionen gewinnen Stellantis-Aktie gibt nach: Autobauer will wohl chinesische Hersteller für Europa-Investitionen gewinnen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

JCDecaux Aktie

Kaufen
Verkaufen
JCDecaux Aktien-Sparplan
19,12 EUR +0,37 EUR +1,97 %
STU
17,31 CHF +0,40 CHF +2,36 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,54 Mrd. EUR

KGV 12,59
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578972

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000077919

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JCDXF

Barclays Capital

JCDecaux Overweight

08:16 Uhr
JCDecaux Overweight
Aktie in diesem Artikel
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
19,12 EUR 0,37 EUR 1,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für JCDecaux von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Außenwerbe-Spezialist habe alle Ansprüche erfüllt, schrieb Julien Roch in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Auch der Ausblick auf das erste Quartal sei besser und im Rest des Jahres dürften die Franzosen von der Fußball-WM und Neuverträgen profitieren./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JCDecaux Overweight

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
18,39 €		 Abst. Kursziel*:
41,38%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
19,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,98%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

08:16 JCDecaux Overweight Barclays Capital
12.03.26 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
12.03.26 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

finanzen.net Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur JCDecaux-Aktie
finanzen.net So stuften die Analysten die JCDecaux-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei JCDecaux-Aktie
finanzen.net So schätzen die Analysten die JCDecaux-Aktie im August 2025 ein
finanzen.net Juli 2025: Analysten sehen Potenzial bei JCDecaux-Aktie
finanzen.net Juni 2025: Die Expertenmeinungen zur JCDecaux-Aktie
finanzen.net JCDecaux-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten
finanzen.net JCDecaux-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten
GlobeNewswire GET REAL! With JCDecaux, in partnership with VIOOH and Displayce
GlobeNewswire David Bourg, member of the Executive Board, appointed Group Chief Financial, IT and Operations Officer of JCDecaux
GlobeNewswire Extime JCDecaux Airport and Airport International Group sign partnership to transform advertising experience at Queen Alia International Airport in Amman, Jordan
GlobeNewswire 2025 Annual General Meeting of JCDecaux SE
GlobeNewswire JCDecaux : Q1 2025 – Business review
GlobeNewswire JCDecaux : Q1 2025 trading update
GlobeNewswire JCDecaux : Information concerning the availability of all the explanatory documentation to the Combined General Meeting to be held on May 14, 2025
GlobeNewswire JCDecaux wins the contract for city information panels and associated services in the City of Rennes
RSS Feed
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) zu myNews hinzufügen