JCDecaux Aktie
Marktkap. 3,54 Mrd. EURKGV 12,59
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für JCDecaux von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Außenwerbe-Spezialist habe alle Ansprüche erfüllt, schrieb Julien Roch in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Auch der Ausblick auf das erste Quartal sei besser und im Rest des Jahres dürften die Franzosen von der Fußball-WM und Neuverträgen profitieren./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:00 / GMT
Zusammenfassung: JCDecaux Overweight
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
18,39 €
|Abst. Kursziel*:
41,38%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
19,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,98%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
