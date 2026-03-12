DAX 23.411 -0,8%ESt50 5.711 -0,7%MSCI World 4.351 -0,3%Top 10 Crypto 9,5155 +3,9%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 62.678 +2,4%Euro 1,1454 -0,6%Öl 101,1 -0,7%Gold 5.094 +0,0%
Daimler Truck Aktie

43,27 EUR -0,29 EUR -0,67 %
STU
Marktkap. 32,33 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

10:46 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
43,27 EUR -0,29 EUR -0,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin sieht die Aktien des Nutzfahrzeugherstellers weiter skeptisch, wie er am Donnerstagabend in seinem Rückblick auf die Geschäftszahlen schrieb. Zuletzt habe sich die Auftragslage zwar verbessert, und das Management halte weniger schlimme Auswirkungen der US-Zölle als bisher erwartet für möglich. Doch dem Kursanstieg seit dem dritten Quartal stünden gesunkene Ergebniserwartungen (EPS) gegenüber. Zudem werde die Aktie mit einem geringeren Abschlag zum Wettbewerber Volvo als in der Vergangenheit gehandelt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
41,55 €		 Abst. Kursziel*:
-18,17%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
43,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,42%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

09:31 Daimler Truck Buy Warburg Research
08:01 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
12.03.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
12.03.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

finanzen.net Rating im Fokus Underperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie Underperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie
finanzen.net Daimler Truck-Aktie: Warburg Research vergibt Buy
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Start leichter
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit negativen Vorzeichen
dpa-afx Daimler Truck-Aktie baut Aufschläge aus: Gewinn bricht ein - Dividende steigt trotzdem
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag im Plus
finanzen.net Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Daimler Truck-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy' - Ziel 50 Euro
Zacks Is Daimler Truck Holding AG - Sponsored ADR (DTRUY) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
EQS Group EQS-AFR: Daimler Truck Holding AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Joe Kaeser, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karin Radström, buy
EQS Group EQS-PVR: Daimler Truck Holding AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Daimler Truck Holding AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
