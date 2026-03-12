Daimler Truck Aktie
Marktkap. 32,33 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin sieht die Aktien des Nutzfahrzeugherstellers weiter skeptisch, wie er am Donnerstagabend in seinem Rückblick auf die Geschäftszahlen schrieb. Zuletzt habe sich die Auftragslage zwar verbessert, und das Management halte weniger schlimme Auswirkungen der US-Zölle als bisher erwartet für möglich. Doch dem Kursanstieg seit dem dritten Quartal stünden gesunkene Ergebniserwartungen (EPS) gegenüber. Zudem werde die Aktie mit einem geringeren Abschlag zum Wettbewerber Volvo als in der Vergangenheit gehandelt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
41,55 €
|Abst. Kursziel*:
-18,17%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
43,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-21,42%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
