Daimler Truck Aktie

42,41 EUR +0,42 EUR +1,00 %
STU
Marktkap. 31,1 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

14:01 Uhr
Daimler Truck Underperform
Daimler Truck
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 30 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Harry Martin widmete sich in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse der Nutzfahrzeugbranche den Aussichten in Nordamerika. Er hob seine Schätzungen für das Marktwachstum und entsprechend auch seine Kursziele an. Die Aktien seien aber bereits mindestens adäquat gestiegen, so Martin. Daher ändere sich an den Einschätzungen grundsätzlich nichts. Paccar müsse man als Anleger haben, bei Daimler Truck seien sowohl die Erwartungen als auch die Bewertung zu hoch./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 23:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
42,28 €		 Abst. Kursziel*:
-19,58%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
42,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,83%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

14:01 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
19.02.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
13.02.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

