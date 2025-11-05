DAX 24.000 +1,8%ESt50 5.671 +1,9%MSCI World 4.373 +1,1%Top 10 Crypto 14,36 +3,9%Nas 23.466 +2,0%Bitcoin 91.081 +0,4%Euro 1,1556 +0,0%Öl 63,56 -0,2%Gold 4.085 +2,1%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 Lufthansa 823212
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow freundlich -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
EZB bestätigt: Digitaler Euro soll 2029 kommen - was das für die Zukunft bedeuten könnte EZB bestätigt: Digitaler Euro soll 2029 kommen - was das für die Zukunft bedeuten könnte
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Daimler Truck Aktie

35,57 EUR +1,09 EUR +3,16 %
STU
Marktkap. 25,43 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

15:56 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
35,57 EUR 1,09 EUR 3,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Für eine zyklische Branche wie den Lkw-Sektor könne es generell sehr attraktiv sein, am Tiefpunkt zu investieren, schrieb Harry Martin in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Bei Daimler Truck aber sei der Tiefpunkt noch weit entfernt. Mit Blick auf die Auftragseingänge kämen weitere Herausforderungen auf das Unternehmen zu, zudem dürften die Markterwartungen weiter sinken./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
35,56 €		 Abst. Kursziel*:
-15,64%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
35,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,66%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

15:56 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
11:31 Daimler Truck Buy Warburg Research
11:11 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
08:21 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Daimler Truck Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

finanzen.net Aktienanalyse Underperform für Daimler Truck-Aktie nach Bernstein Research-Analyse Underperform für Daimler Truck-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX notiert im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag auf grünem Terrain
dpa-afx Deutsche Bank senkt Ziel für Daimler Truck auf 43 Euro - Buy-Empfehlung bleibt aber
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX mittags
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Plus
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Aufschlag
finanzen.net Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Warburg Research mit Buy bewertet
finanzen.net Daimler Truck-Analyse: Buy-Bewertung für Daimler Truck-Aktie von Deutsche Bank AG
EQS Group EQS-PVR: Daimler Truck Holding AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Daimler Truck Holding AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
Benzinga General Dynamics And Daimler Truck Expand Collaboration On Military Logistics
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Daimler Truck Holding AG: Strong Q2 performance - reduced outlook for 2025
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
