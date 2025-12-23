DAX24.337 +0,2%Est505.748 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 +0,3%Nas23.529 +0,4%Bitcoin74.721 -0,7%Euro1,1779 +0,1%Öl62,12 +0,1%Gold4.479 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel
Vonovia-Aktie trotzdem etwas höher: Mieterbund-Kritik folgt auf neues 52-Wochen-Tief Vonovia-Aktie trotzdem etwas höher: Mieterbund-Kritik folgt auf neues 52-Wochen-Tief
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Index-Performance im Fokus

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX

23.12.25 17:58 Uhr
Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX | finanzen.net

Am Dienstagabend agierten die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
164,50 EUR -2,45 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
35,91 EUR 0,37 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
49,23 EUR -0,43 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
65,50 EUR -1,10 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Daimler Truck
37,02 EUR -0,13 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
33,29 EUR 0,42 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
15,94 EUR 0,17 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
39,66 EUR 0,06 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
44,72 EUR 0,76 EUR 1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
207,15 EUR -1,15 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
120,50 EUR 0,90 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
24,12 EUR 0,12 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
25,07 EUR -0,13 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.334,0 PKT 33,0 PKT 0,14%
Charts|News|Analysen

Der LUS-DAX schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 24.342,50 Punkten ab.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24.250,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.358,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der LUS-DAX mit 23.232,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 23.09.2025, einen Stand von 23.538,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, den Stand von 19.876,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 21,93 Prozent zu Buche. Bei 24.773,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 18.821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell EON SE (+ 1,43 Prozent auf 15,99 EUR), RWE (+ 1,40 Prozent auf 44,78 EUR), Bayer (+ 1,37 Prozent auf 35,94 EUR), Siemens Energy (+ 1,26 Prozent auf 120,75 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,05 Prozent auf 33,30 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil adidas (-1,44 Prozent auf 164,40 EUR), Zalando (-1,42 Prozent auf 24,92 EUR), Daimler Truck (-1,10 Prozent auf 37,01 EUR), Brenntag SE (-0,77 Prozent auf 48,85 EUR) und Continental (-0,66 Prozent auf 66,06 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3.136.721 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 237,737 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 5,23 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
02.12.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
02.12.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen