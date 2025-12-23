Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX

Index-Performance im Fokus

Am Dienstagabend agierten die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Der LUS-DAX schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 24.342,50 Punkten ab.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24.250,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.358,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der LUS-DAX mit 23.232,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 23.09.2025, einen Stand von 23.538,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, den Stand von 19.876,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 21,93 Prozent zu Buche. Bei 24.773,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 18.821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell EON SE (+ 1,43 Prozent auf 15,99 EUR), RWE (+ 1,40 Prozent auf 44,78 EUR), Bayer (+ 1,37 Prozent auf 35,94 EUR), Siemens Energy (+ 1,26 Prozent auf 120,75 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,05 Prozent auf 33,30 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil adidas (-1,44 Prozent auf 164,40 EUR), Zalando (-1,42 Prozent auf 24,92 EUR), Daimler Truck (-1,10 Prozent auf 37,01 EUR), Brenntag SE (-0,77 Prozent auf 48,85 EUR) und Continental (-0,66 Prozent auf 66,06 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3.136.721 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 237,737 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 5,23 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net