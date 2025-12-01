DAX 23.589 -1,0%ESt50 5.667 +0,0%MSCI World 4.376 +0,0%Top 10 Crypto 11,58 +0,9%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 75.087 +1,0%Euro 1,1610 +0,0%Öl 63,25 -0,1%Gold 4.213 -0,5%
DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Apple setzt bei KI auf Google-Manager -- Bilfinger will noch schneller wachsen
Bayer Aktie

33,75 EUR +3,49 EUR +11,53 %
STU
Marktkap. 29,95 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

UBS AG

Bayer Neutral

08:01 Uhr
Bayer Neutral
Bayer
33,75 EUR 3,49 EUR 11,53%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 26 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an die jüngsten Quartalszahlen und positive Studiendaten für den Gerinnungshemmer Asundexian in der Schlaganfall-Prävention an. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 bis 2030 steigen leicht an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 18:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
30,42 €		 Abst. Kursziel*:
5,19%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
33,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,19%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

27.11.25 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 Bayer Kaufen DZ BANK
25.11.25 Bayer Neutral UBS AG
24.11.25 Bayer Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 Bayer Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

Dow Jones Unerwarteter Support Bayer-Aktie: US-Regierung unterstützt Chemieriese im Glyphosat-Streit beim Supreme Court Bayer-Aktie: US-Regierung unterstützt Chemieriese im Glyphosat-Streit beim Supreme Court
dpa-afx Bayer sieht in US-Rechtsstreits um Glyphosat Hoffnungsschimmer
Dow Jones US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit beim Supreme Court
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Montagnachmittag tiefer
finanzen.net STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht am Montagnachmittag Abschläge
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 mittags in Rot
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Einbußen
Zacks Here's Why Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) is a Strong Value Stock
Cnet Champions League Soccer: Livestream Man City vs. Bayer Leverkusen From Anywhere
Benzinga Bayer Stroke Drug Hits Trial Goals, Analyst Sees Positive Data Readout From Bristol Myers&#39; Milvexian After Failed Study
Financial Times Bayer soars on promising trial results for stroke prevention drug
EQS Group EQS-Adhoc: Bayer Aktiengesellschaft: Bayer’s Asundexian Met Primary Efficacy and Safety Endpoints in Landmark Phase III OCEANIC-STROKE Study in Secondary Stroke Prevention
Zacks Why Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) is a Top Value Stock for the Long-Term
Benzinga Agricultural Conglomerate Bayer Confident In Long-Term Outlook Despite Litigation Risks
Zacks Bayer Q3 Earnings Beat Estimates on Crop Science Business Gains
