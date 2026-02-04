DAX 24.597 +0,0%ESt50 5.970 +0,0%MSCI World 4.500 -0,1%Top 10 Crypto 9,1250 -6,6%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 59.466 -4,1%Euro 1,1792 -0,1%Öl 68,74 -0,3%Gold 4.856 -2,2%
Bayer Aktie

44,99 EUR -0,11 EUR -0,23 %
STU
Marktkap. 44,47 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

Barclays Capital

12:46 Uhr
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King veröffentlichte am Mittwochabend seine Szenarien für die vollständigen Phase-III-Studiendaten des Gerinnungshemmers Asundexian am Donnerstagabend im Rahmen der Schlaganfall-Konferenz in New Orleans. Er bewertet den Wirkstoff aktuell mit 3 Euro je Aktie und sieht vor der Veröffentlichung ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 21:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
44,83 €		 Abst. Kursziel*:
11,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
44,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,14%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

12:46 Bayer Overweight Barclays Capital
02.02.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Bayer Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

