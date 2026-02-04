Bayer Aktie
Marktkap. 44,47 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King veröffentlichte am Mittwochabend seine Szenarien für die vollständigen Phase-III-Studiendaten des Gerinnungshemmers Asundexian am Donnerstagabend im Rahmen der Schlaganfall-Konferenz in New Orleans. Er bewertet den Wirkstoff aktuell mit 3 Euro je Aktie und sieht vor der Veröffentlichung ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 21:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Overweight
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
44,83 €
|Abst. Kursziel*:
11,53%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
44,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,14%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
