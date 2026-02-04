DZ BANK

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert der UBS von 39 auf 40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Philipp Häßler attestierte den Schweizern am Donnerstag in seinem Resümee gute Quartalszahlen. "Das Ergebnispotenzial bleibt signifikant", schrieb er./rob/ag/bek

