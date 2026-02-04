UBS Aktie
Marktkap. 126,28 Mrd. EURKGV 18,86
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert der UBS von 39 auf 40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Philipp Häßler attestierte den Schweizern am Donnerstag in seinem Resümee gute Quartalszahlen. "Das Ergebnispotenzial bleibt signifikant", schrieb er./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Kaufen
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
37,67 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,79 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UBS
|13:21
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|11:36
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
