NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1070 Euro auf "Outperform" belassen. Die Eckdaten für 2025 hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag. Wie immer gebe es allerdings noch keine Ziele für das neue Jahr./rob/ag/bek

