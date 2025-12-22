DAX 24.597 +0,0%ESt50 5.970 +0,0%MSCI World 4.500 -0,1%Top 10 Crypto 9,1250 -6,6%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 59.466 -4,1%Euro 1,1792 -0,1%Öl 68,74 -0,3%Gold 4.856 -2,2%
Krypto-Crash bei Bitcoin, Ethereum & Co. beschleunigt sich: Bessent erteilt Rettungsschirm klare Absage
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Hannover Rück-Aktie
RATIONAL Aktie

736,50 EUR +75,50 EUR +11,42 %
STU
Marktkap. 7,54 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

Bernstein Research

RATIONAL Outperform

12:41 Uhr
RATIONAL Outperform
RATIONAL AG
736,50 EUR 75,50 EUR 11,42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1070 Euro auf "Outperform" belassen. Die Eckdaten für 2025 hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag. Wie immer gebe es allerdings noch keine Ziele für das neue Jahr./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Outperform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.070,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
733,50 €		 Abst. Kursziel*:
45,88%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
736,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,28%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
792,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

12:41 RATIONAL Outperform Bernstein Research
12:26 RATIONAL Buy Warburg Research
04.02.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
26.01.26 RATIONAL Buy Warburg Research
21.01.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu RATIONAL AG

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 05.02.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 05.02.26
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX am Donnerstagmittag
finanzen.net RATIONAL-Aktie zieht kräftig an: Rekordumsatz erzielt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Rational brechen aus - Hoch seit Mai nach starkem Quartal
dpa-afx WDH/ROUNDUP: Rational schlägt Erwartungen mit starkem Schlussquartal
dpa-afx ROUNDUP: Rational schlägt Erwartungen mit starkem Schlussquartal - Aktie springt
finanzen.net MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RATIONAL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu
dpa-afx Küchenausstatter Rational mit starkem Schlussquartal - Erwartungen übertroffen
EQS Group EQS-News: Rational AG reports growth of 8 percent after exchange rate adjustments – preliminary figures for the 2025 fiscal year
Benzinga Chamath Palihapitiya Warns Bernie Sanders&#39; &#39;Stop AI&#39; Message Sounds Rational To Squeezed Americans
EQS Group EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Sale of shares in 1,850 partial executions
Novinite Bulgaria's President on Ukraine: Trump's Plan Is Rational, the Peace Treaty Is Written By the Victors
EQS Group EQS-News: Rational AG accelerates pace of growth in the third quarter of 2025
Benzinga Jim Cramer Says Don&#39;t Quit Market When It&#39;s Frothy: &#39;Is Widespread Irrationality a Reason To Sell Down in Perfectly Rational Stocks? Absolutely Not&#39;
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Correction of a release from 11/08/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
