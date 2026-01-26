DAX 24.367 -1,0%ESt50 5.900 -1,2%MSCI World 4.443 -1,4%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.493 -1,8%Bitcoin 56.707 -8,6%Euro 1,1790 -0,1%Öl 67,36 -2,3%Gold 4.827 -2,8%
Siemens Healthineers Aktie

42,36 EUR -0,48 EUR -1,12 %
STU
Marktkap. 47,07 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

UBS AG

Siemens Healthineers Neutral

13:26 Uhr
Siemens Healthineers Neutral
Siemens Healthineers AG
42,36 EUR -0,48 EUR -1,12%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Graham Doyle attestierte den Münchnern am Donnerstag nach Zahlen starke Schlagzeilen. Die Details dahinter seien differenzierter zu sehen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Neutral

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
41,78 €		 Abst. Kursziel*:
22,07%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
42,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,40%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

13:26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
12:46 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
12:36 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
09:16 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
09:11 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Auftaktquartal Siemens Healthineers-Aktie im Minus: Umsatzrückgang in Diagnostik - Jahresprognose bestätigt Siemens Healthineers-Aktie im Minus: Umsatzrückgang in Diagnostik - Jahresprognose bestätigt
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX verliert am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag leichter
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag freundlich
finanzen.net UBS AG beurteilt Siemens Healthineers-Aktie mit Neutral
dpa-afx ROUNDUP 2: Starker Euro und Zölle belasten Siemens Healthineers
finanzen.net Barclays Capital: Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Siemens Healthineers nun sehr schwach - Test der Unterstützung
Zacks AVNS & Siemens Healthineers Team Up on Advanced Integrated Pain Care
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, buy
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Program based order to sell a portion of 900 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Entitlement to transfer 900 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Program based order to sell a portion of 11,478 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Entitlement to transfer 11,478 Siemens Healthineers Shares in connection with Siemens Healthineers Share Programs (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Program based order to sell a portion of 371 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share ...
