DAX 23.843 +0,6%ESt50 5.721 +0,5%MSCI World 4.412 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.880 -0,5%Euro 1,1676 +0,0%Öl 62,80 +0,1%Gold 4.194 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig -- BYD, Tesla, Siemens Energy, Aurubis, Formycon im Fokus
Top News
Neuer Erholungsversuch: DAX zeigt sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen Neuer Erholungsversuch: DAX zeigt sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen
Porsche-Aktie höher: Management strebt weitere massive Einsparungen an Porsche-Aktie höher: Management strebt weitere massive Einsparungen an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Healthineers Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
42,16 EUR -0,22 EUR -0,52 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 47,65 Mrd. EUR

KGV 24,04
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHL100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHL1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SEMHF

Deutsche Bank AG

Siemens Healthineers Hold

09:21 Uhr
Siemens Healthineers Hold
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
42,16 EUR -0,22 EUR -0,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 57 auf 46 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Strategie des Mutterkonzerns Siemens, den Anteil am Medizintechnikkonzern abzubauen, dürfte zunächst einmal eine Outperformance verhindern, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Die Umsetzung werde auch einige Zeit dauern./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Hold

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
42,15 €		 Abst. Kursziel*:
9,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,11%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

09:21 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
03.12.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
18.11.25 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
18.11.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Papier unter der Lupe Analyse: Hold-Abstufung für Siemens Healthineers-Aktie von Deutsche Bank AG Analyse: Hold-Abstufung für Siemens Healthineers-Aktie von Deutsche Bank AG
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX klettert zum Ende des Mittwochshandels
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittwochnachmittag im Plus
finanzen.net Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens Healthineers-Aktie
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag mit Gewinnen
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag nahezu unverändert
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX beginnt Mittwochshandel im Plus
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag auf grünem Terrain
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, buy
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Program based order to sell a portion of 900 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Entitlement to transfer 900 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Program based order to sell a portion of 11,478 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Entitlement to transfer 11,478 Siemens Healthineers Shares in connection with Siemens Healthineers Share Programs (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Program based order to sell a portion of 371 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dr. Jochen Schmitz, Program based order to sell a portion of 13,664 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
RSS Feed
Siemens Healthineers AG zu myNews hinzufügen